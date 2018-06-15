На чемпионате мира по футболу состоялся второй матч. После феерической победы сборной России над саудитами отношения выясняли другие команды из квартета А – Уругвай и Египет. Матч первого тура, прошедший на стадионе Екатеринбург Арена в столице Урала, завершился со счетом 1:0.

На чемпионате мира по футболу состоялся второй матч. После сборной России над саудитами отношения выясняли другие команды из квартета А – Уругвай и Египет. Матч первого тура, прошедший на стадионе "Екатеринбург Арена" в столице Урала, завершился со счетом 1:0.Достаточно ожидаемо матч не самых топовых сборных особого интереса в Екатеринбурге не вызвал. К стартовому свистку трибуны были заполнены примерно на 50%. Особенно "пострадал" центральный сектор, который можно было наблюдать на телекартинке.Футболисты, словно поймав народное настроение, первые 20 минут играли практически без ударов по воротам. Лишь в середине тайма Луис Суарес, знакомый читателям Dni.Ru по на ЧМ-2014, мог открывать счет, но с трех метров умудрился не попасть в пустой угол ворот сборной Уругвая. Несколько скучноватый футбол показали команды, в результате чего первая половина прошла без забитых мячей – 0:0.Второй тайм начался с острой атаки Уругвая. Эдинсон Кавани сделал отличную передачу в штрафную площадь на Суареса, который оторвался от защитников и вышел один на один с вратарем, однако в гол супермомент превратить не смог.Форвард "Барселоны" был самым активным в составе своей команды. Он буквально в одиночку пытался спасти, казалось бы, обязательные три очка, которые Уругваю прогнозировали все эксперты. Однако в решающие моменты Суаресу все время не хватало точности. Египет же весь матч играл строго на удержание счета. За 90 минут они создали все один более-менее опасный момент у ворот соперника.Все самое интересное произошло на последних минутах. Карлос Санчес со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, где Хосе Хименес удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот – 1:0.Таким образом, Уругвай набрал три очка и расположился сразу за россиянами в турнирной таблице. Во втором туре Египет сыграет с Россией 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге, а Уругвай сразится с Саудовской Аравией на "Ростов Арене" 20 июня. Примечательно, что благодаря победе уругвайцев сборная России может уже в следующем туре обеспечить себе выход в плей-офф, если возьмет верх над египтянами.