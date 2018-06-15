В Екатеринбурге завершился матч соперников сборной России по группе А команд Египта и Уругвая. Уругвайцы сумели добиться победы благодаря победе голу Хосе Хименеса в конце встречи.

В Екатеринбурге завершился матч соперников сборной России по группе А команд Египта и Уругвая. Уругвайцы сумели добиться победы благодаря победе голу Хосе Хименеса в конце встречи.Отмечавший 26-й день рождения лидер египтян Мохаммед Салах на поле не появился. Нападающий продолжает восстанавливаться после травмы восстанавливаться после травмы плеча, и тренер Эктор Купел не рискнул выпустить Салаха на поле. Без него линия атаки "фарааоноВ" выглядела мене убедительно.Первый тайм прошел в равной борьбе. Ближе к перерыву преимуществом владела сборная Египта. Но голевых моментов у ворот южноамериканцев создано не было. Уругвайцы создали лишь одну возможность, но не использовал ее. Луис Суарес не попал в ворота.Во втором тайме сначала была равная борьба. На 72 опасно бил Ахмед Фатхи пробил из-за пределов штрафной, мяч достался вратарю. После этого эпизода уругвайцы заметно усилили игру. Мог забить Суарес, вышедший один на один с вратарем, но Мохамед Эль-Шанави овладел мячом. На 83 минуте мог забить Эдинсон Кавани, Эль-Шанави отбил мяч на угловой. Затем Кавани со штрафного угодил в штангу.И все же южноамериканцы добились своего. После розыгрыша углового центральный защитник Хосе Хименес с близкого расстояния головой пробил с близкого расстояния. Шансов у Эль-Шанави не было. Сборная Уругвая довела матч до победы 1:0.После первого тура России осталась лидером группы А. У нашей команды 3 очка. Столько же и у сборной Уругвая. Однако разница мячей 5:0 у наших, и 1:0 у уругвайцев. Сборные Египта и Саудовской Аравии очков не набрали. Но египтяне занимают третье место, опять же благодаря разнице мячей.