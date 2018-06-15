Сотрудники ОМВД России по району Москворечье-Сабурово устанавливают местонахождение пропавшей без вести Полиловой Светланы Александровны, 1978 года рождения...

Сотрудники ОМВД России по району Москворечье-Сабурово устанавливают местонахождение пропавшей без вести Полиловой Светланы Александровны, 1978 года рождения, жительницы г. Москвы, которая в 12-00 24 апреля 2018 года ушла из дома на Елецкой улице. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 35-40 лет, рост 170-175 см., нормального телосложения, волосы черные до плеч.Была одета: кожаная черная куртка, вишневая кофта, джинсы темно-синие, бело-персиковые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).