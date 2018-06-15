Сотрудники ОМВД России по району Чертаново Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Абдукаровой Жасмин Жиргалбековны, 2003 года рождения...

Сотрудники ОМВД России по району Чертаново Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Абдукаровой Жасмин Жиргалбековны, 2003 года рождения, жительницу г. Москвы, которая в 19.30 14 июня 2018 года ушла из дома на Сумском проезде. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: азиатской внешности, на вид 14-15 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, длинные волосы, светло коричневого цвета.Была одета: джинсовая куртка синего цвета, джинсы светло синего цвета, черные кроссовки, при себе имела рюкзак темно-синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).