Жители узнали об этом только во время первого матча, 14 июня

Жители узнали об этом только во время первого матча, 14 июняНа время Чемпионата мира по футболу в фан-зонах Владимира запретили продавать алкоголь. Местные жители остались без традицинного для просмотра игры напитка - пива.Они узнали о запрете только во время первого матча, 14 июня. Буквально за день до этого стало известно, что власти пошли на встречу болельщикам и бизнесменам, чьи заведения находятся рядом с зоной на Георгиевской, и разрешили продажу слабоалкогольных напитков.Тем не менее, перед матчем сборной России и Саудовской Аравии предприниматели получили документ, согласно которому запрет будет действовать до конца чемпионата.