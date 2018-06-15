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<a href="http://33live.ru/novosti/15-06-2018-v-kitae-pometyat-vse-novye-avtomobili.html" target="_blank">В Китае пометят все новые автомобили</a> - Власти Китая анонсировали создание системы, которая позволит следить за всеми новыми автомобилями. Их планируется в обязательном порядке снабжать электронными чипами, а вдоль дорог установят устройства их считывания.