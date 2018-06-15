Женщине предоставили квартиру только на период трудовых отношений

Женщине предоставили квартиру только на период трудовых отношенийВ Костроме по решению суда из служебного жилья выселили бывшую сотрудницу Министерства обороны РФ и её взрослого сына.Женщина работала в квартирно-эксплуатационной части. В 2010 году ей и её взрослому сыну предоставили служебное жилье. В этом же году костромичку уволили по сокращению. Однако женщина решила не съезжать с двухкомнатной квартиры и игнорировала законные требования.Она не явилась на судебное заседание, сообщив о своей болезни. 28-летний также не пришел на рассмотрение дела. В результате суд постановил выселить их из занимаемого помещения.