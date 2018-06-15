Это поможет сделать систему управления более эффективной

Это поможет сделать систему управления более эффективнойВ трех районах Костромской области планируют объединить мелкие населенные пункты с более крупными центрами.По мнению депутатов, это поможет сделать систему управления более эффективной. Решение по объединению приняли в областной думе.В Мантуровском районе к центру присоединят пять сельских поселений. Соответствующий законопроект уже принят. Поселения не изменят свой статус. Также жителям не придется менять прописку, продолжат действовать льготы.В Нейском районе объединятся Кужбальское и Вожеровское сельское поселение. Административным центром станет село Кужбал. В Шарьинском районе в состав Шангского сельского поселения войдет Головинское сельское поселение.