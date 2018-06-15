Кремль призвал не называть украинского режиссера Олега Сенцова насильно удерживаемым, поскольку он осужден по тяжкой статье.

Кремль призвал не называть украинского режиссера Олега Сенцова насильно удерживаемым, поскольку он осужден по тяжкой статье. Что касается обмена пленных граждан Украины и России, этим занимаются уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москвальнова и ее коллега с Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сенцова в любом случае нельзя назвать удерживаемым лицом, потому что он осужден, и причем по достаточно тяжкой статье", — приводит слова Пескова "Интерфакс".В свою очередь Москалькова заявила, что будет искать компромисс в работе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и не оставляет надежды посетить Херсон в рамках согласованного ранее графика посещения осужденных на территории двух стран.