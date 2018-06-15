В Екатеринбурге завершился первый тайм соперников сборной России по группе А команд Египта и Уругвая. После первого тайма ничья 0:0.

В Екатеринбурге завершился первый тайм соперников сборной России по группе А команд Египта и Уругвая. После первого тайма ничья 0:0.Египтяне вышли на матч с двукратными чемпионами мира без своего лидера Мохаммеда Салаха. Отметивший свой 26-й день рождения нападающий "Ливерпуля" остался в запасе. Но его отсутствие пока не стало ни проблемой для египтян, ни форой для южноамериканцев.В первом тайме наблюдалась равная борьба. Более того, перед уходом на перерыв лучше смотрелась сборная Египта. Однако единственный голевой момент был создан футболистами Уругвая. После розыгрыша углового не попал в ворота Луис Суарес.Игроки обеих команд нанесли несколько ударов, которые не стали проблемами для вратарей. Нулевую ничью стоит признать логичным исходом первого тайма.