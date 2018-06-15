В Екатеринбурге завершился первый тайм соперников сборной России по группе А команд Египта и Уругвая. После первого тайма ничья 0:0.
В Екатеринбурге завершился первый тайм соперников сборной России по группе А команд Египта и Уругвая. После первого тайма ничья 0:0.
Египтяне вышли на матч с двукратными чемпионами мира без своего лидера Мохаммеда Салаха. Отметивший свой 26-й день рождения нападающий "Ливерпуля" остался в запасе. Но его отсутствие пока не стало ни проблемой для египтян, ни форой для южноамериканцев.
В первом тайме наблюдалась равная борьба. Более того, перед уходом на перерыв лучше смотрелась сборная Египта. Однако единственный голевой момент был создан футболистами Уругвая. После розыгрыша углового не попал в ворота Луис Суарес.
Игроки обеих команд нанесли несколько ударов, которые не стали проблемами для вратарей. Нулевую ничью стоит признать логичным исходом первого тайма.