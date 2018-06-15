Избирательный штаб Сергея Собянина заработал в Москве, сообщил руководитель предвыборного штаба мэра Константин Ремчуков.

Избирательный штаб Сергея Собянина заработал в Москве, сообщил руководитель предвыборного штаба мэра Константин Ремчуков."Сегодня главная новость во-первых, что штаб начал работу, во-вторых, сегодня 2 тысячи волонтеров отправляются в город собирать подписи за Сергея Собянина. И, собственно, содержательная работа штаба начинается, когда люди начинают ставить свои подписи для того, чтобы мэр Собянин был зарегистрирован в качестве кандидата", — сказал Ремчуков.Он напомнил, Собянин идет на выборы как самовыдвиженец."Он избрал этот путь, чтобы за него подписались москвичи, которые принадлежат различным политическим и общественным организациям — это содержательно важно для него", — добавил глава избирательного штаба Сергея Собянина.По мнению Ремчукова, за время, которое прошло с момента объявления Собяниным намерения выдвигаться на выборах мэра российской столицы, наладилась логистика взаимодействия между людьми. Очень много людей звонит по телефону, многие регистрируются на сайте. Сейчас на сайте уже зарегистрировано более 3,5 тысячи человек, а ежедневно собеседование проходит 200-300 волонтеров. При этом, записаться волонтером можно в любое время до выборов, возрастных ограничений для желающих нет."Это тысячи человек, с ними нужно живое общение, нужно выявлять уровень серьезности их намерений, доносить до них информацию об уровне ответственности. Меньше недели прошло, этот этап можно назвать успешным, это позволяет нам выпустить этих людей в город для взаимодействия с москвичами", — добавил Ремчуков.В штабе Собянина открыт call-центр, здесь москвичи могут задать интересующие их вопросы или выразить пожелания.Выборы мэра Москвы пройдут в столице в единый день голосования 9 сентября 2018 года. А необходимые для выдвижения кандидатом на выборы мэра Москвы документы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком 8 июня. Прием документов от кандидатов продлится до 18 часов 3 июля. Решение о регистрации кандидатом или отказ в регистрации будет приниматься не позже 10 дней после приема документов. За это время должен пройти сбор подписей для прохождения "муниципального фильтра" всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев.Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 110 депутатов муниципальных образований Москвы, то есть 6% депутатов.Самовыдвиженцам нужно собрать от 36100 до 39700 подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. На прошлых выборах мэра столицы в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей — 73 тысячи. А вот кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.Кандидатом на пост мэра Москвы может стать достигший на день голосования 30 лет гражданин России. Мэр избирается на пятилетний срок и один и тот же человек не может быть избран мэром Москвы на более чем два срока подряд. О своем желании балотироваться на пост столичного градоначальника заявил также лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий по кличке Паук.