К долгожданному новоселью готовятся три десятка семей из Клинского района Подмосковья. Долгое время люди в буквальном смысле выживали в ветхих бараках, где нет горячей воды, газа и центрального отопления. И вот, наконец, получили ключи от новых квартир.

К долгожданному новоселью готовятся три десятка семей из Клинского района Подмосковья. Долгое время люди в буквальном смысле выживали в ветхих бараках, где нет горячей воды, газа и центрального отопления. И вот, наконец, получили ключи от новых квартир.Любовь Миронова вместе с дочками осматривает новую квартиру — светлую, просторную. Девочки уже обдумывают, куда поставить мебель. Этого дня жители деревни Тархово ждали не один год. На лицах только улыбки. Тридцать человек, наконец, расстаются со старым домом, больше напоминающим барак, где фундамент разваливается, а стены в трещинах.- 40 с лишним лет полы проваливаются, горячей воды у нас не было, дровами топили, газ у нас только баллоны.Жители думали о капитальном ремонте, но в итоге вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Теперь в их распоряжении 18 комфортных квартир, парковка, детская площадка. Рядом, буквально в двух шагах, школа. И все это всего в паре километров от прежнего дома в соседней деревне Елгозино Клинского района."Дом выполнен из современных материалов с облицовочным кирпичом, стоят двойные стеклопакеты, утепленные стены, хорошие двери", — рассказывает Дмитрий Пономарев, генеральный директор компании-подрядчика.Ключи жителям уже вручили. Теперь остается оформить пару документов в местной администрации и можно переезжать."Мы в этом году под переселение запланировали порядка 3 тысяч квадратных метров. Программа продолжена, и до 2021 года у нас уже расписан график, какие дома мы постепенно будем включать в эту программу переселения", — объясняет Алена Сокольская, глава городского округа Клин.В ближайшие годы в Клинском районе планируют построить еще несколько подобных домов, так что у новоселов в Елгозино уже скоро появятся соседи.