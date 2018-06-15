В Москве 15 июня прошло прощание с кардиохирургом Яковом Брандом, церемония состоялась в историческом корпусе НИИ им. Склифосовского.

В Москве 15 июня прошло прощание с кардиохирургом Яковом Брандом, церемония состоялась в историческом корпусе НИИ им. Склифосовского, сообщает ТАСС.Доктор медицинских наук, член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и других стран Яков Бранд скончался 12 июня. Долгие годы руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского.