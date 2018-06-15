Их обвиняют в склонении пользователей к суициду

Их обвиняют в склонении пользователей к суицидуДвух собинских подростков осудят за организацию группы «Синий кит» в социальных сетях.Несовершеннолетние брат и сестра обвиняются в склонении пользователей к суициду. Девушка узнала о группах смерти на школьном собрании. Потом она почитала материалы в интернете. Она рассказала обо всем брату.Подростки действовали под вымышленными именами. Девушка разработала серию заданий, направленных на причинении себе телесного вреда. Пользователи должны были присылать «кураторам» фотоотчеты.Юноша полностью признал свою вину. Сейчас девушка находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.