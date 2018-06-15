В ходе проверки подмосковного застройщика Urban Group выявлено нецелевое использование средств дольщиков при строительстве объектов.

Деньги использовались не по назначению структурами группы ООО "Хайгейт" и АО "Континент проект" при строительстве жилых комплексов "Опалиха ОЗ" и "Лесобережный" в Красногорском районе, "Белый город" в Солнечногорском районе, "Солнечная система" в Химках, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главгосстройнадзор.Застройщики также не предоставляли дольщикам информацию о переносе сроков сдачи объектов.В ходе проверки обнаружились и нарушения в проектной декларации, а у страховой компании, с которой девелоперы заключили договоры, была отозвана лицензия.Нарушения выявили и в части предоставления ежеквартальной отчетности застройщика за первый квартал 2018 года.Компания выданы предписания об устранении нарушений.Ранее Urban Group приостановила строительство и продажу своих объектов, в компании проводится аудит. Застройщик имеет обязательства перед дольщиками на 80 миллиардов рублей.