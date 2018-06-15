В Красноярске водитель Яндекс-Такси, прибывший по вызову, отказался везти 25-летнюю девушку с синдромом Дауна на переднем сиденье, а втроем на заднем вместе с родителями они бы не поместились. В итоге поездка не состоялась, а с сестры девушки-инвалида списали деньги за ложный вызов.

В паблике Красноярска "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что водитель "Яндекс-Такси", прибывший по вызову, отказался везти 25-летнюю девушку с синдромом Дауна.Как рассказала в соцсети ее сестра Мария, водитель, узнав, что сейчас выйдут из подъезда девушка-инвалид и двое ее пожилых родителей, заявил: он "инвалида не повезет".Тогда Мария пояснила ему: девушка – не колясочница, ходит самостоятельно и не нуждается в специальном оборудовании.Водитель же продолжал настаивать, что в целях безопасности они втроем должны сесть на заднем сиденье. Это, по словам Марии, было невозможно, поскольку все трое — люди крупной комплекции, и вместе на заднем сиденье они попросту не поместились бы.В итоге поездка не состоялась и более того: у Марии списали деньги за "ложный" вызов такси.После жалобы деньги "Яндекс.Такси" ей вернул, а водителя компания уволила, однако пользователи в комментариях под этим постом справедливо негодуют из-за столь черствого и нетактичного поведения водителя.