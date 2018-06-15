Девочку обнаружили вечером в четверг, 14 июня

Девочку обнаружили вечером в четверг, 14 июняВ Юрьев-Польском неизвестные выбросили в мусорный контейнер новорожденную девочку, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.Инцидент произошел вечером в четверг,14 июня. Женщина, выкидывая мешок с мусором, услышала плача. Она стала осматривать контейнер и обнаружила ребенка. Малышку доставили в детскую областную клиническую больницу. Сейчас она находится в реанимации под присмотром нейрохирурга.Пока неизвестно, кто выбросил девочку в мусорку на улице Луговая. Установлено, что ребенка родили на 34 неделе с весом 2 килограмма 248 грамм.Если вы владеете какой-либо информацией о матери ребенка, позвоните по телефонам: 8(49246) 2-25-98 – Кольчугинский межрайонный следственный отдел СК России с дислокацией в Юрьев-Польском, 8(4922) 77-81-38; 8(49246) 2-24-49 дежурная часть МВД.