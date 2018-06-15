Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал цели реформирования пенсионной системы. Предполагается, что нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос уже 18 июня.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал цели реформирования пенсионной системы. Предполагается, что нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос уже 18 июня.На рассмотрение Государственной думы законопроект будет внесен 16 июня. Ожидается, что это будет сделано после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Спикер нижней палаты парламента заверил, что данная реформа необходима. "Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий", – отметил Володин. По его словам, такого развития событий допустить нельзя."Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров", – добавил председатель Госдумы. Он заявил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект уже 18 июня.Кроме того, документ будет направлен в законодательные собрания регионов страны. "Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной Думе в первом чтении", – цитирует Володина Regnum.Напомним, что правительство России анонсировало повышение пенсионного возраста. Оно пройдет постепенно: показатель будет увеличиваться ежегодно начиная с 2019-го. В итоге женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет.