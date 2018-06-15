Компания Volvo выпустила небольшой видеотизер, главным героем которого стал еще не представленный официально седан S60 нового поколения. Интересно, что при помощи тизера шведы намекнули еще и на линейку самых мощных версий в 60-м семействе.
<a href="http://33live.ru/novosti/15-06-2018-volvo-pokazala-samuyu-moshhnuyu-versiyu-novogo-s60.html" target="_blank">Volvo показала самую мощную версию нового S60</a> - Компания Volvo выпустила небольшой видеотизер, главным героем которого стал еще не представленный официально седан S60 нового поколения. Интересно, что при помощи тизера шведы намекнули еще и на линейку самых мощных версий в 60-м семействе.
[url=http://33live.ru/novosti/15-06-2018-volvo-pokazala-samuyu-moshhnuyu-versiyu-novogo-s60.html]Volvo показала самую мощную версию нового S60[/url] - Компания Volvo выпустила небольшой видеотизер, главным героем которого стал еще не представленный официально седан S60 нового поколения. Интересно, что при помощи тизера шведы намекнули еще и на линейку самых мощных версий в 60-м семействе.