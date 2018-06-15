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Полузащитник
сборной России по футболу Алан Дзагоев в пятницу 15 июня прошел МРТ после
травмы, полученной в ходе матча с Саудовской Аравией, сообщили в Twitter отечественной
команды. Там отметили, что врачи диагностировали у игрока повреждение мышц
задней поверхности бедра. В течение ближайших суток будут определены сроки
восстановления полузащитника сборной России.
Как отмечает
, ранее президент Российской футбольной премьер-лиги и вице-президент
Российского футбольного союза Сергей Прядкин заявил, что Дзагоев,
предположительно, выбыл на две недели из-за травмы. Напомним, что дебют
российской сборной на ЧМ-2018 состоялся в четверг на московском стадионе
"Лужники" и завершился победой со счетом 5:0.