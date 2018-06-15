Компания Huawei на выставке CES Asia 2018 представила облачный сервис Huawei Cloud, позволяющий запускать полноценную операционную систему Windows 10 на Android-смартфоне. Обработка данных происходит не на самом устройстве, а на удаленном сервере, пока — только в Китае.

Компания Huawei на выставке CES Asia 2018 представила облачный сервис Huawei Cloud, позволяющий запускать полноценную операционную систему Windows 10 на Android-смартфоне. Обработка данных происходит не на самом устройстве, а на удаленном сервере, пока — только в Китае.Ни одна из функций облачной "десятки" не урезана: на смартфоне пользователи имеют доступ к тем же возможностям Windows 10, что и на компьютере. Для подключения используется проприетарный протокол удаленного рабочего стола — Huawei Desktop Protocol.”iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера читайте такжеВ 2017 году Huawei уже пробовала создать сервис, близкий к Samsung DeX — док-станции, превращающей смартфон в полноценный ПК. В отличие от производителя Galaxy-устройств, китайская фирма требовала не док-станцию, а обычный порт USB-C, соединяющийся с клавиатурой, внешним монитором и другой периферией. Huawei Cloud развивают эту же идею, позволяя запускать на смартфоне рабочий стол Windows 10 вообще без каких-либо проводов.