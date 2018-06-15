В приложении сервиса онлайн-вызова автомобилей Яндекс.Такси появился автоматический переводчик. Вместо того чтобы звонить пассажиру-иностранцу, водители смогут проще договориться с клиентом о месте встречи, написав ему в чат.

В приложении сервиса онлайн-вызова автомобилей "Яндекс.Такси" появился автоматический переводчик. Вместо того чтобы звонить пассажиру-иностранцу, водители смогут проще договориться с клиентом о месте встречи, написав ему в чат."Яндекс.Такси" переводит сообщения с иностранного языка на родной автоматически — никаких специальных действий водителю предпринимать не нужно. Новая функция работает с 95 языками, сообщается на сайте компании.Помимо "Яндекс.Такси", переводчик встроят в "Таксометр" — программу для водителей, позволяющую им отслеживать выполнение заказов. Функция доступна во всех городах и странах, где работает сервис "Яндекса".Язык перевода приложение определяет автоматически. Водители могут ввести текст вручную либо, чтобы не отвлекаться от дороги, надиктовать его.∎33Live.Runet: "Яндекс.Такси" вычислит уставших водителей читайте такжеЗапуск переводчика приурочили к старту чемпионата мира по футболу: так иностранным болельщикам будет проще вызвать машину. ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.