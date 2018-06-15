Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный к 20 годам заключения в США, опасается перевода в тюрьму Лоретто в Пенсильвании, рассказал ТАСС его супруга Виктория Ярошенко.

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный к 20 годам заключения в США, опасается перевода в тюрьму Лоретто в Пенсильвании, рассказал ТАСС его супруга Виктория Ярошенко. "Он про эту тюрьму самое плохое слышал", — пояснила она.Ярошенко попросил консулов, чтобы они способствовали его переводу в другую тюрьму в Пенсильвании – Алленвуд, сообщила жена летчика. По ее словам, в этой тюрме лучше условия содержания и до нее проще добраться.Когда будет осуществлен перевод, пока неизвестно.Американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы в сентябре 2011 года по обвинению в транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отрицает вину и считает дело сфабрикованным.