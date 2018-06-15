Защитник сборной России Юрий Жирков тренируется по индивидуальному графику. В матче с командой Саудовской Аравии футболист получил ушиб голени.

Защитник сборной России Юрий Жирков тренируется по индивидуальному графику. В матче с командой Саудовской Аравии футболист получил ушиб голени.Сборная России, победившая накануне команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, проводит тренировку в Новогорске. В занятиях не участвует полузащитник Алан Дзагоев, а защитник Юрий Жирков занимался по индивидуальной программе.Дзагоев, у которого повреждена задняя поверхность бедра, выбыл из строя на две-три недели. Травма Жиркова не столь серьезна, и два дня он будет заниматься отдельно.