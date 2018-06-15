Московский областной суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве 6-летней девочки в городе Озеры. Трагедия случилась два года назад. С Вероникой жестоко расправились приемные родители, которые несколько месяцев скрывали ее исчезновение.

Московский областной суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве 6-летней девочки в городе Озеры. Трагедия случилась два года назад. С Вероникой жестоко расправились приемные родители, которые несколько месяцев скрывали ее исчезновение.Резонансный и долгий процесс, который продолжался почти два года, наконец, завершился. Романа и Татьяну Черниковых из подмосковных Озер признали виновными в убийстве приемной дочери и приговорили к длительным срокам тюремного заключения.Отец ребенка выглядел спокойно. Подтвердил, что регулярно бил дочь, но ее гибель назвал всего лишь случайностью. Суд приговорил его к 17,5 годам. Мать, напротив, лицо старательно прятала и на вопросы не отвечала, но ранее свою вину признала. Ее отправили в колонию на 5,5 лет.Как выяснилось, на протяжении нескольких лет эта пара издевалась над приемным ребенком. Морили голодом, привязывали веревкой к лестнице двухъярусной кровати на длительное время. Соседи подтвердили, что скандалы в семье были обычным делом.В один из дней Роман Черников увидел, как 6-летняя Вероника без спроса взяла со стола еду. Он схватил девочку и задушил ее. Позже вместе с супругой, заметая следы преступления, они сожгли тело, а останки разбросали в соседних поселках."На стадии предварительного следствия Татьяна Черникова призналась в совершении преступления, раскаялась и сотрудничала со следствием, а Роман Черников сознался только в части истязаний ребенка", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.Четыре месяца Черниковы скрывали исчезновение дочери и даже получали на нее пособие. Узнав, что их должны посетить сотрудники опеки, супруги заявили, что девочка пропала. Они придумали, что ребенок обиделся и сбежал, а бабушку вынудили подтвердить это.Бабушку судить не стали, признали, что зять и дочь ее запугали. Между тем дело получило продолжение. Руководителя отдела опеки, который знал об издевательствах над ребенком, но меры не принимал, тоже ждет суд.