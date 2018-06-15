Западная пресса в восторге от гостеприимства и дружелюбия россиян. Прием хозяев мирового первенства по футболу произвел на иностранцев неизгладимые впечатления.

Западная пресса в восторге от гостеприимства и дружелюбия россиян. Прием хозяев мирового первенства по футболу произвел на иностранцев неизгладимые впечатления.Журналистов восхитила организация мундиаля. Особо гости отметили замечательную теплую атмосферу этих дней в России. По их словам, за последние годы Москва изменилась больше, чем какой-либо другой европейский город."Гораздо симпатичнее, чем ожидалось", – пишет об открытии Чемпионата мира по футболу британская газета The Guardian. Порадовало автора статьи то, что все надписи в столичном метро продублированы на английском, а проезд для болельщиков сделали бесплатным.Многие хвалят российские стадионы, построенные специально к ЧМ-2018. Так, телеканал CNBC опубликовал снимки всех 12 арен из космоса.Издание The Wall Street Journal, находясь в настоящем экстазе от открытия мундиаля, пошло еще дальше. Оно призваловсех фанатов из США болеть за российскую сборную.Напомним, что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". В матче открытия ЧМ-2018 российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.