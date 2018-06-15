Каверзная ситуация произошла в Кении с местным жителем. Мало того, что мужчину поймали на измене супруге, так еще и сняли его злополучные похождения на видео.

Каверзная ситуация произошла в Кении с местным жителем. Мало того, что мужчину поймали на измене супруге, так еще и сняли его злополучные похождения на видео.Картина, представшая очевидцам, полицейским и медикам, оказалась смешной и печальной одновременно. Мужчина неудачно изменил своей жене, застряв в любовнице. Женщина давно подозревала своего благоверного в неверности, но когда ей позвонили правоохранители, сомнений в этом не осталось.Инцидент произошел в гостинице, куда похотливая парочка отправилась для плотских утех. Когда они стали заниматься сексом, произошла неприятная весьма. Любовникам пришлось громко кричать, чтобы призвать к себе помощь, сообщаетСоседи не рискнули войти в номер, подумав, что там кого-то убивают. Они вызвали стражей порядка, а те, в свою очередь, врачей. Не забыли полицейские уведомить о ЧП и супругу горе-донжуана.Несчастных любовников удалось расцепить только в больнице. А вот, что сделала дома жена с неверным мужем, пока неизвестно.Ранее подобное ЧП произошло в Манхеттене. Во время секса мужчина перенес разрыв пениса.Хирурги сражались за сохранение его мужского достоинства в течение нескольких часов. Американец во время секса умудрился порвать две мышцы и повредить уретру.