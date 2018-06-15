Комментируя сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы признал Крым российским, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема статуса полуострова Крым закрыта.

Комментируя сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы признал Крым российским, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема статуса полуострова Крым закрыта, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что со ссылкой на дипломатический источник ресурс BuzzFeed News сообщил, что Трамп заявил лидерам G7, что Крым принадлежит России, так как все жители полуострова говорят по-русски.Как пишет ресурс, пока неясно, были ли данные заявления американского президента "шуткой, брошенной мимоходом", или они "сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США".Представитель МИД РФ напомнила, что на всех уровнях российскими властями неоднократно было сказано, что тема статуса Крыма закрыта.Она отметила, что в Белом доме отказались комментировать эти сообщения, а значит, они могут быть как достоверными, так и ложью.Как сообщалось, в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать слова президента США, якобы назвавшего Крым российским.Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.Власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. При этом украинские власти считают Крым по-прежнему своей, но временно оккупированной территорией.