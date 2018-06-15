Сообщения о якобы связях итальянской партии Лига с Россией являются вбросом провокатора американского миллиардера Джорджа Сороса, Рим и Москва настроены дальше развивать сотрудничество.

Сообщения о якобы связях итальянской партии "Лига" с Россией являются вбросом провокатора американского миллиардера Джорджа Сороса, Рим и Москва настроены дальше развивать сотрудничество.Об этом, как передает РИА Новости, на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.По ее словам, это "очередная фальшивка", направленная на запугивание Европы и осложнениями между Россией и Италией.Она подчеркнула, что данный фейк заодно призван бросить тень на новое итальянское коалиционное правительство.Дипломат подчеркнула, что представители бизнеса и общественности в России и Италии пришли к выводу о необходимости развития двухстороннего сотрудничества, и этим итогом Москва будет руководствоваться в диалоге с Римом.Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде, сообщил, что его страна выступает за снятие санкций с Российской Федерации, которая по его словам играет важнейшую роль в разрешении многих международных кризисов.