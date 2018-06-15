Сообщения о якобы связях итальянской партии Лига с Россией являются вбросом провокатора американского миллиардера Джорджа Сороса, Рим и Москва настроены дальше развивать сотрудничество.
Сообщения о якобы связях итальянской партии "Лига" с Россией являются вбросом провокатора американского миллиардера Джорджа Сороса, Рим и Москва настроены дальше развивать сотрудничество.
Об этом, как передает РИА Новости, на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По ее словам, это "очередная фальшивка", направленная на запугивание Европы и осложнениями между Россией и Италией.
Она подчеркнула, что данный фейк заодно призван бросить тень на новое итальянское коалиционное правительство.
Дипломат подчеркнула, что представители бизнеса и общественности в России и Италии пришли к выводу о необходимости развития двухстороннего сотрудничества, и этим итогом Москва будет руководствоваться в диалоге с Римом.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде, сообщил, что его страна выступает за снятие санкций с Российской Федерации, которая по его словам играет важнейшую роль в разрешении многих международных кризисов.