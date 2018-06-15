Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила несуществующую фразу, которую приписывают первой женщине-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер. По словам дипломата, непроверенная информация часто используется Западом для выпадов в сторону России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила несуществующую фразу, которую приписывают первой женщине-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер. По словам дипломата, непроверенная информация часто используется Западом для выпадов в сторону России.Обращение Захаровой появились в официальном Twitter Министерства иностранных дел. "В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек", – говорится в сообщении МИД.В комментариях пользователи обратили внимание, что такой цитаты Тэтчер в официальных документах, в том числе на сайте фонда ее имени, нет. Кроме того, отсутствуют и данные о том, что премьер произносила речь в Хьюстоне в 1991 году.