Чешский президент Милош Земан принял участие в необычной акции в Пражском граде и сжег на костре огромные красные трусы. Видеозапись акции опубликована на YouTube телеканала Politika 24.

Чешский президент Милош Земан принял участие в необычной акции в Пражском граде и сжег на костре огромные красные трусы. Видеозапись акции опубликована на YouTube телеканала Politika 24.В процессе сжигания трусов Земан заявил, что время для нижнего белья в политике закончилось.Чешская арт-группа Ztohoven в 2015 году вывесила этот предмет гардероба над резиденцией главы государства для демонстрации отрицательного отношения к политике президента.Известно, что администрация чешского президента приобрела их у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.Земан упрекнул Ztohoven в сомнительности их методов, подчеркнув, что политика должна основываться на обмене существенными аргументами, а не на нижнем белье.