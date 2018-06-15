Теперь мужчине грозит реальный срок до пяти лет

Теперь мужчине грозит реальный срок до пяти летВ Гусь-Хрустальном многодетный отец воровал чужие дрова, чтобы согреть жилье и спасти свою семью. Теперь ему грозит реальный срок.Как сообщают в пресс-службе Городского суда, мужчина вместе с супругами и тремя несовершеннолетними детьми живет в неблагоустроенном частном доме. Для того, чтобы прогреть помещение, он в течение зимы воровал сухие дрова у соседки.Женщина заметила пропажу и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 3640 рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело. Сейчас оно передано в суд.