Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, которое произошло в Новокузнецке. Местный житель убил супругу и себя, оставив сиротами пятерых детей.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, которое произошло в Новокузнецке. Местный житель убил супругу и себя, оставив сиротами пятерых детей.По официальной версии, причиной семейной драмы стал бытовой конфликт. Родственницы супругов рассказали, что оба погибших по характеру и поведению были похожи друг на друга. Никто не ожидал, что семейная жизнь может закончиться жуткой трагедией.Однако многочисленные конфликты, по мнению следователей, все-таки привели к самому печальному исходу. Сообщается, что 46-летний житель Новокузнецка пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее, после чего зашел в здание и покончил жизнь самоубийством."Юра был ужасным человеком, Аня была ему под стать", – заявила родственница одного из погибших. При этом она отметила, что семья у убитой женщины была примерная. Ее отец и два родных брата являются служителями церкви, передает телеканал "".Знакомая семейной пары рассказала, что причиной нападения мужчины на супругу могла стать его "чрезмерная привязанность к жене". Она подчеркнула, что он регулярно посещал храм и полностью зависел от супруги, которая занималась бизнесом.Напомним, что инцидент со стрельбой произошел в Новокузнецке в пятницу, 15 июня. Местный житель пришел к супруге на работу и открыл стрельбу.Изначально журналисты распространяли информацию о том, что после убийства мужчина якобы забаррикадировался в здании, и его пришлось брать штурмом. Одна в полиции это не подтвердили.