Сергей Горобченко души не чает в своих шестерых детях и супруге – дочери Александра Невзорова Полине. Однако к такой жизни звезде Бумера с прилипшим к нему амплуа бандита пришлось идти через отъезд из страны и ломку прежней жизни. О том, как он прошел этот путь, - в программе Судьба человека.

Сейчас Сергей Горобченко – отец шестерых детей, добропорядочный семьянин, который уверяет: развод для него исключен. Он не чает души в своих детях и супруге – дочери журналиста Александра Невзорова Полине.Однако чтобы добиться этого, Горобченко пришлось пройти и через развод с первой женой и уколовший в самое сердце вопрос их 5-летнего сына Глеба, почему родители расстаются, и через славу после "Бумера".Тогда же распалась его семья, а амплуа "бандита" накрепко прилипло к актеру. Однако Горобченко хотелось других ролей.Тогда он решил кардинально изменить свою жизнь: ушел из "Ленкома" и уехал почти на полгода в США.В колледже Нью-Йорка он учился по шесть часов в день, а жил в семье чернокожих баптистов. И именно в Америке Горобченко пришел в православную церковь и первый раз в жизни исповедался.Все время после расставания с первой женой, после вопроса сына, который так его ранил, актер был один. Он решил, что в следующий раз женится только когда встретит действительно свою женщину – спутницу на всю жизнь.Этой женщиной оказалась Полина – дочь Александра Невзорова. С ней Горобченко познакомился в 2003 году, но с этого момента до свадьбы и рождения их первого ребенка прошло пять лет.Как добивался Полины, что обещал ей, но до сих пор не выполнил? Какие отношения с сыном от первого брака и за что Горобченко, будучи студентом Горного института в Петербурге, попал в КПЗ? Ответы на эти вопросы – из уст самого актера в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".