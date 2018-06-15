Финалистку шоу Холостяк Викторию Короткову застукали в объятиях брата репера Тимати Артема Юнусова. Молодые люди даже не пытались скрываться от посторонних глаз.

Финалистку шоу "Холостяк" Викторию Короткову застукали в объятияхбрата репера Тимати Артема Юнусова. Молодые люди даже не пытались скрываться от посторонних глаз.Виктория Короткова была очень близка к победе в состязанииза сердце певца Егора Крида, однако артист предпочел ей Дарью Клюкину. Оставшисьне у дел, красавица брюнетка не растерялась и соблазнила младшего брата Тимати.Милующихся молодых людей засняли во время интимной беседы на смартфон посетителилетнего московского кафе. Парочка сидела на открытой веранде и не стесняясь нежничала, сообщает Telegram-канал Super.О романе Артема и Вики шепчутся уже давно. Их несколько раззамечали вместе, однако до этого момента сфотографировать молодых людей не удавалось. Нафанатской страничке Крида и Коротковой в соцсетях недавно даже появилось сообщениеот очевидцев: "Вчера Виктория Короткова ждала у Кофемании машину, из нее вышел@killahslim (Артем Юнусов. – Прим.ред.) они поцеловались (не как друзья явно) иуехали вместе.Отметим, что ранее в том же паблике сообщалось, что Кулюкину,еще во время участия в проекте "Холостяк", видели вне съемочной площадки вобществе Егора Крида, что категорически запрещено правилами шоу. Поговаривают, что Егор положил глаз на ВикториюКороткову и пытался за ней ухаживать, так сказать, вне сценария. Однакопродюсеры телепроекта решили, что победительницей должна стать Дарья Клюкина,так как та якобы более популярна у аудитории. Это косвенно подтверждаеттот факт, что сразу после завершения реалити Крид заявил, что не будетпродолжать общение с Клюкиной. "Даша очень хорошая и добрая, но жизньраспорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели",– заявил Егор журналистам.