Финалистку шоу Холостяк Викторию Короткову застукали в объятиях
брата репера Тимати Артема Юнусова. Молодые люди даже не пытались скрываться от посторонних глаз.
Финалистку шоу "Холостяк" Викторию Короткову застукали в объятиях
брата репера Тимати Артема Юнусова. Молодые люди даже не пытались скрываться от посторонних глаз.
Виктория Короткова была очень близка к победе в состязании
за сердце певца Егора Крида, однако артист предпочел ей Дарью Клюкину. Оставшись
не у дел, красавица брюнетка не растерялась и соблазнила младшего брата Тимати.
Милующихся молодых людей засняли во время интимной беседы на смартфон посетители
летнего московского кафе. Парочка сидела на открытой веранде и не стесняясь нежничала, сообщает Telegram-канал Super.
О романе Артема и Вики шепчутся уже давно. Их несколько раз
замечали вместе, однако до этого момента сфотографировать молодых людей не удавалось. На
фанатской страничке Крида и Коротковой в соцсетях недавно даже появилось сообщение
от очевидцев: "Вчера Виктория Короткова ждала у Кофемании машину, из нее вышел
@killahslim (Артем Юнусов. – Прим.ред.) они поцеловались (не как друзья явно) и
уехали вместе.
Отметим, что ранее в том же паблике сообщалось, что Кулюкину,
еще во время участия в проекте "Холостяк", видели вне съемочной площадки в
обществе Егора Крида, что категорически запрещено правилами шоу. Поговаривают, что Егор положил глаз на Викторию
Короткову и пытался за ней ухаживать, так сказать, вне сценария. Однако
продюсеры телепроекта решили, что победительницей должна стать Дарья Клюкина,
так как та якобы более популярна у аудитории. Это косвенно подтверждает
тот факт, что сразу после завершения реалити Крид заявил, что не будет
продолжать общение с Клюкиной. "Даша очень хорошая и добрая, но жизнь
распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели",
– заявил Егор журналистам.