Марка вышла в серии «Города Золотого кольца».

Марку с достопримечательностями жемчужины Золотого кольца — Суздаля — выпустила Почта России.Марка вышла в специальной серии «Города Золотого кольца». Она содержит изображения главных суздальских достопримечательностей: Воскресенской церкви, пожарной каланчи, обелиска заставы на въезде в Суздаль, старинных торговых рядов.Суздаль основан более 1000 лет назад и был центром Владимиро-Суздальского княжества. Это часть российского Золотого кольца, кроме того, его памятники включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Ранее