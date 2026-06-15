Жителей региона ждёт редкое астрономическое явление: новолуние совпадёт с моментом максимального сближения Луны и Земли.

В понедельник, 15 июня, естественный спутник нашей планеты окажется в перигее — ближайшей точке своей орбиты. Благодаря этому видимый диаметр лунного диска зрительно увеличится на 8–10 процентов, однако разглядеть его будет крайне непросто: Луна полностью спрячется в земной тени и останется неосвещённой Солнцем. Именно это сочетание факторов и называют Чёрным суперлунием.Астрономы предупреждают, что наблюдать за явлением сложно из-за чрезвычайной близости спутника к солнечному диску. Наиболее подходящим временем для созерцания станут моменты восхода или заката — в эти часы яркость небесного светила приглушается за счёт рассеивания лучей в атмосфере.Увидеть таинственную Чёрную Луну можно будет из любого уголка Владимирской области. Единственное и решающее условие — абсолютно чистое, безоблачное небо над головой.