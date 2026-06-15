В рамках консультирования можно у вас посмотреть медицинские книжки, товаросопроводительные документы на реализуемую пищевую продукцию? Уже четвертый год подряд на ярмарке у дома №8 на

В рамках консультирования можно у вас посмотреть медицинские книжки, товаросопроводительные документы на реализуемую пищевую продукцию? Уже четвертый год подряд на ярмарке у дома №8 на Егорова работает Елена Баринова. За это время проверяющие наведывались к ней не раз, но ни одного нарушения так и не нашли — документы в полном порядке. К своим обязанностям продавец