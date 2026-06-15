Завершить весь комплекс работ планируют точно к старту нового учебного года.

Состояние ремонтных работ в Красноэховской и Курловской школах проверил глава муниципального образования Алексей Кабенкин.Преобразования затронули все внутренние пространства: учебные кабинеты, зоны отдыха, обеденные залы, санитарные комнаты, переходы и вестибюли. Кроме того, обновили кровлю и смонтировали новые оконные конструкции. Активно ведется обшивка и теплоизоляция наружных стен. Подрядные организации занимаются выравниванием и чистовой отделкой стен, а также укладкой свежих напольных покрытий.«Ремонт выполняется четко по календарному плану. Процесс мы держим на строжайшем контроле. Наша общая задача — успеть к 1 сентября и передать преподавателям и детям обновленные, современные образовательные учреждения, в которые им будет радостно и интересно приходить», — отметил Алексей Кабенкин.