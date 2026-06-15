14 июня во Владимире торжественно завершился III фестиваль «Симфоническая экспедиция», который стартовал в регионе 6 июня, в день рождения маэстро Артёма Маркина. В церемонии закрытия приняли

14 июня во Владимире торжественно завершился III фестиваль «Симфоническая экспедиция», который стартовал в регионе 6 июня, в день рождения маэстро Артёма Маркина. В церемонии закрытия приняли участие глава города Сергей Волков и заместитель главы администрации города Елена Запруднова. Главным вдохновителем и душой проекта был Артём Маркин. По его замыслу великая классика в исполнении лучших музыкантов страны