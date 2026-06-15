Спустя год в суд направили уголовное дело о ДТП, в котором автомобилист сбил двух подростков, ехавших на мопеде. Авария произошла 29 мая 2025 года в поселке Муромцево Судогодского округа. Как

Спустя год в суд направили уголовное дело о ДТП, в котором автомобилист сбил двух подростков, ехавших на мопеде. Авария произошла 29 мая 2025 года в поселке Муромцево Судогодского округа. Как сообщает Прокуратура области, в тот день водитель на «Форд Фокусе» ехал по улице Первомайской. При этом скорость движения была не менее 98 километров в час