Судом будет решен вопрос о конфискации принадлежащему нарушителю транспортного средства.

Вязниковская прокуратура направила в суд уголовное дело против 38-летнего местного жителя, повторно задержанного за рулем в нетрезвом виде.Ранее, летом 2025 года, мужчину уже штрафовали на 45 тысяч рублей и лишали прав за аналогичное нарушение. Однако в мае текущего года он снова сел за руль своего автомобиля после употребления пива. Нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции, но проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.Фигурант полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.