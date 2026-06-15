«Музей природы и этнографии» Ковровского историко-мемориального музея получил президентский грант в размере 1 млн рублей на создание детского этнографического центра «В гостях у

«Музей природы и этнографии» Ковровского историко-мемориального музея получил президентский грант в размере 1 млн рублей на создание детского этнографического центра «В гостях у ковровского умельца». Проект будет реализован в рамках нацпроекта «Семья», одно из направлений которого – формирование детских культурно-образовательных центров на базе учреждений культуры. По замыслу музейщиков экспозиция будет знакомить посетителей с ремёслами и