Ветеринары проводят в Вязниковском районе комплекс обязательных процедур.

Из-за обнаружения лейкоза у коровы в частном подворье поселка Степанцево Вязниковского района власти региона ввели ограничительные меры. Соответствующий указ №46 издала областная ветеринарная инспекция 8 июня 2026 года.Заболевшее животное сразу же отделили от остального стада, и в течение ближайших 2 недель хозяин обязан отправить его на санитарный убой согласно действующим правилам.Данный недуг не причисляют к списку крайне опасных инфекций, и он не представляет угрозы чрезвычайного масштаба, однако действенных лекарств от этого вируса пока не существует.Специалисты государственной ветеринарной службы уже проводят весь комплекс предусмотренных законом санитарных процедур, после завершения которых ограничения официально отменят.Представители ведомства подчеркивают, что подобные единичные случаи выявления болезни являются стандартной практикой и не должны вызывать паники у местного населения.