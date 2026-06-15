В Центральный родильный дом Владимира поступила пациентка с крайне редкой патологией, угрожавшей и ей, и будущему ребёнку, — медики совершили настоящее профессиональное чудо.

При обследовании у беременной выявили гигантские текалютеиновые кисты яичников, достигавшие десяти сантиметров с обеих сторон. Подобные образования провоцируются резким скачком уровня хорионического гонадотропина в крови. Коварство ситуации заключалось в том, что увеличенные яичники внешне ничем не отличались от злокачественных опухолей.Ещё недавно из-за недостатка знаний такие кисты попросту удаляли вместе с органами, навсегда лишая женщину возможности вновь забеременеть. Сегодня же доказано: заболевание протекает благоприятно, и в течение года после родов яичники полностью восстанавливаются до нормального состояния.Несмотря на доброкачественную природу, эти кисты спровоцировали у плода выраженный синдром задержки развития. Жизненные показатели малышки внушали врачам самые серьёзные опасения. Во время кардиотокографии аппарат зафиксировал критические сбои в сердечном ритме ребёнка — медлить было уже нельзя. На тридцать восьмой неделе беременности консилиум принял единственно верное решение об экстренном кесаревом сечении.На свет появилась крошечная девочка, самая настоящая «дюймовочка»: вес новорождённой составил всего 1950 граммов при росте 47 сантиметров. Однако благодаря филигранной слаженности операционной бригады и своевременному вмешательству эта история получила счастливую развязку. Сейчас маленькая героиня уже стабильно прибавляет в весе, а её мама уверенно идёт на поправку.Случившееся иначе как чудом не назовёшь, но за ним стоят высочайший профессионализм докторов и возможности передовой диагностики.