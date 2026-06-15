В программе — дегустации уникальных местных угощений, кулинарные уроки от шефов и ярмарка ремесленных товаров.

Как сообщила администрация Владимирской области, на днях в городе открылись двери кулинарного фестиваля «Владимирская трапеза». Ключевой задачей этого события является популяризация русской кухни с акцентом на традиционные рецепты, исторически связанные с областной столицей и другими уголками нашего края.Представители городской администрации подчеркнули, что посетители смогли насладиться как давно знакомыми с ранних лет вкусами, так и оценить оригинальные авторские новинки от местных кулинарных мастеров. Помимо дегустаций, праздничная повестка включает в себя обучающие занятия от ведущих шеф-поваров и яркие выступления творческих коллективов.Организация масштабного съезда кулинаров стала возможной благодаря совместным усилиям областных рестораторов, сельхозпроизводителей и народных умельцев при содействии министерства предпринимательства и туризма региона, структуры «Мой бизнес», а также муниципальных властей.