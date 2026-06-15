фестиваль объединил классическую музыку и исторические локации региона.

Мэр Владимира Сергей Волков сообщил, что в стенах Центра классической музыки официально подвели итоги одного из главных культурных событий текущего лета — третьего фестиваля «Симфоническая экспедиция».Проходивший в регионе с 6 по 14 июня музыкальный форум был посвящен Году единства народов России. Благодаря продуманной программе гости праздника совершили увлекательное путешествие по историческим местам, связанным с именами великих созидателей, ученых, защитников и меценатов страны.Проект продолжает развивать традиции, заложенные его основателем — известным маэстро Артемом Маркиным. В нынешнем году организационные вопросы и художественное руководство взял на себя Центр классической музыки имени А. Э. Маркина при поддержке Министерства культуры Владимирской области.Основная концепция творческого марафона отражена в его девизе «Симфония природы и истории», объединяющем выступления лучших российских исполнителей с уникальными природными и историко-культурными локациями.Такой формат дает зрителям возможность прикоснуться к истокам государственности и оценить неповторимую красоту Владимирской земли. Заключительный концерт масштабного мероприятия по традиции состоялся в самом сердце областного центра.На сцене выступил Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под руоководством дирижера Василисы Маркиной совместно с известными солистами: пианистом Александром Кашпуриным, трубачом Кириллом Солдатовым и участниками Трио имени Хачатуряна. В праздничной программе гармонично объединились классические произведения, джаз и танго, что подарило публике незабываемые эмоции.Сергей Волков выразил искреннюю благодарность организаторам, музыкантам и всем причастным к проведению этого грандиозного торжества. Мэр подчеркнул важную роль подобных проектов в культурной жизни города и формировании его уникального бренда, делающего областной центр привлекательным для туристов со всей России.