Попытка жителя Владимира вернуть водительские права превратилась в настоящий шпионский фильм, но с печальным финалом.

Попытка жителя Владимира вернуть водительские права превратилась в настоящий шпионский фильм, но с печальным финалом. 46-летний мужчина, ранее лишенный прав за пьяную езду, никак не мог сдать теорию в ГИБДД. Тогда он решил пойти ва-банк и обратился к «специалисту». Желание «смухлевать» обернулась для него уголовной статьей. Подробности читайте на vlad.aif.ru.Актерские способности подвелиНа днях владимирский суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Он был признан виновным в по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). На экзамене по получению водительских документов мужчина попытался сразить сотрудников Госавтоинспекции своими знаниями в области теории вождения. Но сделать это нечестно.Как уточнили в СУ СКР по Владимирской области, за 60 тысяч рублей владимирец заранее приобрел у своего приятеля целый шпионский набор, и вошел с ним в кабинет, как говорится, во всеоружии: под одеждой на скотче у него были примотаны радиостанция и передатчик, в ухо вставлен микронаушник, а на футболке была прицеплена скрытая камера, замаскированная под обычную пуговицу.План был прост: «наставник», тот самый приятель, продавший владимирцу всю эту амуницию, должен был сидеть у здания ГАИ, через камеру читать вопросы и диктовать ответы.Однако актерских способностей экзаменуемому не хватило. Его странное поведение и «нашпигованный» техникой вид сразу вызвали подозрения у инспекторов. Экзамен прервали, а «кандидата» обыскали.В итоге вместо заветного удостоверения — судимость по статье средней тяжести и штраф в 100 тысяч рублей. Шпионские гаджеты у мужчины изъяли, а права для него так и остались мечтой.— Это был не единственный «клиент» продавца «спецтехники». На его счету как минимум еще два эпизода преступной деятельности. За один из них злоумышленник уже осужден и приговорен к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Еще по двум фактам сбыта техники разбираются следователи, за них мужчине еще предстоит ответить перед судом, — уточнила помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина.«Спалился» на проводахПо аналогичной схеме экзамен в августе 2025 года во Владимире попытался сдать гражданин соседнего государства. Правда, ему «спецнабор» обошелся в 90 тысяч рублей. Однако во время испытания в ГИБДД 35-летний мужчина в буквальном смысле слова «спалился» на проводах в самый последний момент. Как рассказала официальный представитель ведомства Евгения Горина, по окончании теста зоркий сотрудник ГАИ заметил у экзаменуемого странные следы от проводов, проступающие под одеждой. Дальнейший осмотр лишь подтвердил догадки — под рубашкой скрывался целый арсенал техники. Разумеется, результаты экзамена аннулировали на месте.Разоблачение агентаЕще более масштабную «операцию» развернули в Кольчугино. Здесь в марте 2025 года экзамен на категорию «С» пытался сдать мужчина, который честно отучился в автошколе, но испугался теоретической части. Вместо того чтобы подтянуть теорию, он нашел по объявлению «наставника» из Владимира.В день «Х», 28 марта, сообщники встретились на въезде в город. Как и в других случаях, инструктор-самоучка буквально обвешал кандидата датчиками. Пока будущий водитель грузовика сидел в классе, «куратор» дежурил в машине под окнами здания ГАИ. Глядя в монитор, он диктовал ответы, видя билеты глазами ученика.Но техника подвела в самый неподходящий момент: связь внезапно оборвалась. Пока экзаменуемый в панике пытался поправить оборудование, инспектор заметил в его ухе инородный предмет. Провал был полным: технику изъяли, а «группу поддержки» в автомобиле задержали по горячим следам.