Финальный матч чемпионата мира по футболы был прерван из-за выбежавших на поле посторонних. Как сообщила группа Pussy Riot на своей странице в Facebook, провокация – их рук дело.

Финальный матч чемпионата мира по футболы был прерван из-за выбежавших на поле посторонних. Как сообщила группа Pussy Riot на своей странице в Facebook, провокация – их рук дело.В начале второго тайма матча между сборными Франции и Хорватии на стадионе "Лужники" в Москве на поле выбежали четыре человека. Сотрудникам полиции удалось оперативно выпроводить их, однако саму игру пришлось остановить на две минуты.На странице Pussy Riot в Facebook было опубликовано заявление о том, что произошедшее – дело рук их активистов. Свой демарш они посвятили российскому поэту Дмитрию Пригову и созданному им образу "небесного милиционера". Именно поэтому нарушители общественного порядка были одеты в форму правоохранителей. Не забыли участники Pussy Riot предать своей провокации и политический подтекст.Отметим, как неоднократно подчеркивали в ФИФА, футбол должен оставаться вне политики и делать какие-либо заявления, используя чемпионат мира или другие спортивные состязания, недопустимо. Организаторы мундиаля в России сделали все, чтобы это правило было выполнено. Однако участники Pussy Riot испортили эффект, причем в самый важный, заключительный момент.Отметим, многие пользователи Сети оказались недовольны провокацией. "Весь мир уже понял, что вы придурки. никакой эио не креатив. это просто оффигенный примитивизм. любыми путями обратить на себя внимание – качество дегенератоов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Недоучки и маргиналы, у вас нарциссизм. Вы закончите как все нарциссы-неудачники", "вы не просто поступили как куски г***а, вы не поняли идею, которую пытались донести", "Идиоты", "уже не знают, чем доказать, что они живы", "Не портите нам праздник своей туфтой!", – обрушились на них комментаторы.Участие в задержании провокаторов принял защитник сборной Хорватии Деян Ловрен. Он схватил одного из выбежавших на поле и удерживал до тех пор, пока сотрудники службы безопасности не подбежали, чтобы увести того с поля.