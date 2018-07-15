Финальный матч чемпионата мира по футболы был прерван из-за выбежавших на поле посторонних. Как сообщила группа Pussy Riot на своей странице в Facebook, провокация – их рук дело.

Финальный матч чемпионата мира по футболы был прерван из-за выбежавших на поле посторонних. Как сообщила группа Pussy Riot на своей странице в Facebook, провокация – их рук дело.В начале второго тайма матча между сборными Франции и Хорватии на стадионе "Лужники" в Москве на поле выбежали четыре человека. Сотрудникам полиции удалось оперативно выпроводить их, однако саму игру пришлось остановить на две минуты.На странице Pussy Riot в Facebook было опубликовано заявление о том, что произошедшее – дело рук их активистов. Свой демарш они посвятили российскому поэту Дмитрию Пригову и созданному им образу "небесного милиционера". Именно поэтому нарушители общественного порядка были одеты в форму правоохранителей.Материал дополняется